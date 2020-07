Schwerpunkte

FBA Köngen fährt auf Sicht

29.07.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Die Köngener FBA tastet sich mit viel Kreativität an das neue Jahresprogramm heran – Online-Kurse sollen ausgebaut werden

Die Familienbildungsstätten stehen in Zeiten von Corona vor besonderen Herausforderungen. Welche Kurse können noch stattfinden, wenn ja in welcher Form und in welchem Umfang? Die Köngener Familienbildungsarbeit (FBA) hat einige originelle Lösungen gefunden.

Die Tür der Köngener Familienbildungsstätte bleibt offen: Leiterin Angelika von der Dellen und Eve-Marie Lenk, die Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderates Köngen. Foto: Gosson

KÖNGEN. Die erste, große Neuheit ist, dass das Jahrsprogramm nicht in gedruckter Form erscheinen wird, da es nicht feststeht, sondern sich jederzeit ändern könnte, berichtet die Leiterin der FBA, Angelika von der Dellen. „Es wäre Papierverschwendung“, sagt sie. Denn schon das Programm von September 2019 bis Juli 2020 wurde durch den Lockdown großteils Makulatur.