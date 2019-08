Familie und Freunde sind das wichtigste Gut

Anna und Wilhelm Kiedaisch blicken auf 60 Ehejahre zurück

Anna und Wilhelm Kiedaisch haben sich vor 60 Jahren das Jawort gegeben. Foto: gki

WENDLINGEN (gki). Das Fest der diamantenen Hochzeit haben dieser Tage Anna Verena und Wilhelm Kiedaisch gefeiert. Das Ehepaar hat sich am 8. August 1959 das Jawort in der Heimatgemeinde der Jubilarin, in Burladingen auf der Schwäbischen Alb, gegeben. Damals war es üblich, dass das gesamte Dorf Anteil nahm an der Hochzeitsfeier und so musste es zahllose Hände an seinem Ehrentag schütteln, erinnert sich Wilhelm Kiedaisch an die vielen Gäste.

Seinen Lebensmittelpunkt hat das Ehepaar jedoch bis heute in Wendlingen, woher der Jubilar stammt. 43 Jahre, bis zur Pensionierung, hat der heute 85-Jährige als Niederlassungsleiter bei der Spedition Barth in Wendlingen gearbeitet, in der auch seine Frau viele Jahre im Büro mitgearbeitet hat.