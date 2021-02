Schwerpunkte

Familie Maier verkauft KÖ8 in Köngen

05.02.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die SWT Verwaltungs GmbH aus Bayern erwirbt Einkaufszentrum – Textilhandelskette AWG bleibt im Eigentum der Gründerfamilie

Seit dem 1. Februar hat das KÖ8 in Köngen einen neuen Eigentümer. Übernommen hat das Einkaufszentrum mit angegliedertem Fachmarktzentrum „die Kultmeile“ die SWT Verwaltungsgesellschaft aus Rain am Lech. Nicht von dem Verkauf betroffen ist die Textilhandelskette AWG mit 245 Filialen in Deutschland.

KÖNGEN. Das KÖ8 ist überregional bekannt und kann – auch wegen seiner außergewöhnlich guten Anbindung an die Bundesstraße 313 und Autobahn 8, von der übrigens ein Teil des Namens abgeleitet wird, Köngen an der A 8 – auf eine weiträumige Kundschaft verweisen. Eine übersichtliche Anzahl verschiedener Läden mit unterschiedlichem Sortiment, dazu Lebensmittel des täglichen Bedarfs, garniert mit Lounges für kurze Verschnaufpausen, mit asiatischem Essen, Fast Food, Kaffee und Kuchen und im Sommer einem Eiswagen, dazu eine Autowaschanlage und ein Indoor-Funpark für die Kleinen, ohne sich über die Parkplatzsuche (700 stehen zur Verfügung) Gedanken machen zu müssen – das alles zusammen macht es für den anspruchsvollen Kunden so angenehm, hier einzukaufen. Das sieht wohl auch die SWT Verwaltungs GmbH so, auch wenn sie sich nicht gerne in die Karten schauen lässt und weiteren Anfragen der Presse erst mal aus dem Weg geht.