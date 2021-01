Schwerpunkte

Familie – Geschenk und Herausforderung

22.01.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Gottesdienste zur Ökumenischen Bibelwoche in Köngen

KÖNGEN (pm). „Eine Familie?! Warum ist es manchmal nur so schwierig?“ steht als Motto über der Ökumenischen Bibelwoche in Köngen. In diesem Rahmen werden zwei ökumenische Gottesdienste gefeiert.

Familien sind ein Geschenk und eine Herausforderung heute wie schon zu Zeiten Abrahams und Saras und ihrer Nachfahren. Im ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 31. Januar, um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche zum Guten Hirten in Köngen steht dies im Mittelpunkt. Telefonische Anmeldung erbeten ab Montag, 25. Januar, im katholischen Gemeindebüro unter Telefon (0 70 24) 8 13 70.