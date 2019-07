Falsche Boschies im Wendlinger Gymnasium

„Schule als Staat“: Das Robert-Bosch-Gymnasium verwandelt sich in der letzten Schulwoche in den Staat „New Boschington“

Für drei Tage herrscht am Wendlinger Robert-Bosch-Gymnasium Ausnahmezustand: Über 700 Schüler sind die Einwohner von New Boschington, einem Staat mit eigens gewähltem Parlament, eigener Währung und Problemen, die auch die Staaten in der realen Welt kennen.

Nicht jeder darf nach New Boschington einreisen: Vorher muss man sich ein Visum kaufen. skr

WENDLINGEN. Geschäftiges Treiben auf dem Schulhof und in den Gängen des Schulhauses: Schüler eilen von einem Raum in den nächsten, es riecht nach Grillwürstchen und von irgendwoher ruft jemand: „Ich will Anzeige erstatten.“ Ein ganz normaler Tag am Robert-Bosch-Gymnasium? Nein, eher ein ganz normaler Tag in New Boschington. So heißt der Staat, der die Schule seit Montag bis einschließlich heute ist. Das Projekt „Schule als Staat“ soll Schülern in allen Klassen beibringen, wie ein Staat und dessen Wirtschaft funktionieren.