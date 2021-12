Schwerpunkte

Fairer Handel als Leitbild

Vor vier Jahren erhielt Köngen den Titel „Fair Trade Town“ verliehen. Nun erfolgte die Rezertifizierung. Auch die Teilnahme am Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ war erfolgreich.

KÖNGEN. Wie die Zeit vergeht: Seit dem 23. September 2017 ist Köngen Fairtrade-Gemeinde. Nun stand die Rezertifizierung an. Nach eingehender Prüfung durch den Verein TransFair darf die Gemeinde für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Gemeinde tragen.

Bei der Köngener Steuerungsgruppe Fairtrade Town kommen Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft zusammen, die den fairen Handel als Leitlinie des eigenen Handelns sehen und ihren Wohnort mit viel Energie und Tatkraft fairer gestalten. Bürgermeister Otto Ruppaner ist stolz auf dieses unermüdliche Engagement aller Beteiligten. Und es wurde viel geschafft. Sogar, als Corona die Aktivitäten einbremste. So gibt es nach dem Köngener Kaffee jetzt auch Köngener Schokolade. Es gab eine Baumpflanzaktion am internationalen Tag des Waldes im März 2020. Der ökologische Fußabdruck des Rathauses wurde ermittelt und eine Markungsputzete veranstaltet. Fair gehandelte Schoki und faire Bananen wurden bei Prüfungen in der Burgschule verteilt, der Förderverein engagierte sich hier. auch in den Kindergärten gab es faire Bananen. Vorträge über Palmöl und klimagerechtes Kochen zeigten auf, was man selbst zur Rettung des Klimas tun kann. Viele Aktionen fanden mit Vereinen, Kindergärten oder Schulen statt.