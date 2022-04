Schwerpunkte

Fahrraddiebe stehen vor Gericht

22.04.2022 05:30, Von Bernd Winckler — E-Mail verschicken

Ein Rumäne muss sich seit gestern wegen schwerem und gewerbsmäßigem Bandendiebstahls und räuberischen Diebstahls vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Auch in Nürtingen, Köngen und Oberboihingen brachen er und seine Mittäter Garagen mit brachialer Gewalt auf, um an die Räder zu kommen.

KÖNGEN/OBERBOIHINGEN. Ein 22-jähriger Rumäne, ohne festen Wohnsitz, soll Mitglied einer überregionalen Diebesbande sein, die sich auf Diebstähle von teuren E-Bikes spezialisiert hat. Der 22-Jährige sitzt nun seit dem gestrigen Donnerstag auf der Anklagebank einer Großen Strafkammer am Stuttgarter Landgericht. Er soll laut Anklage dabei gewesen sein, als die Bande in Esslingen, Köngen, Wernau und Denkendorf, aber auch in der Gegend von Köln und Bonn zahlreiche Bikes stahl und einen Schaden nahe 100 000 Euro verursachte.