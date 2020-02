Fahrlehrerprüfung mit Holzbein

18.02.2020 05:30, Von Chiara Maier — E-Mail verschicken

Adolf Wolfer wird heute stolze 100 Jahre alt – Fit ist er allemal noch

Heute feiert Adolf Wolfer zum 100. Mal seinen Geburtstag. Er blickt auf ein aufregendes Leben zurück. Mit 22 Jahren verlor er sein rechtes Bein und gründete trotzdem eine sehr erfolgreiche Fahrschule. Feiern möchte er seinen Geburtstag im engsten Kreis mit seiner Familie.

Adolf Wolfer feiert am heutigen Dienstag seinen 100. Geburtstag. Foto: cm

OBERBOIHINGEN. Adolf Wolfer wurde am 18. Februar 1920 in Oberboihingen geboren. Dort wuchs er in einem streng pietistisch geprägten Umfeld auf. Wolfers Schwester wurde vier Jahre nach ihm geboren. Adolf Wolfer besuchte keinen Kindergarten, mit sechs Jahren kam er in die Schule, er besuchte die Volksschule in Oberboihingen. In seiner Freizeit spielte er mit den Nachbarskindern und sonntags ging es in die Kinderkirche.