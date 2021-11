Schwerpunkte

Fällt die Badesaison 2022 im Freibad Wendlingen aus?

29.11.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Beckensanierung im Wendlinger Freibad könnte vorgezogen werden.

WENDLINGEN. Dem Wendlinger Freibad steht eine Beckensanierung ins Haus. Bereits im Juli hatte der Gemeinderat dazu den Beschluss gefasst. Danach wird das große Schwimmerbecken mit Edelstahl und das Nichtschwimmer- und Mutter-Kind-Becken mit Folie ausgekleidet (wir berichteten).

Als Zeitplan war vorgesehen, nach der Badesaison 2022 mit der Sanierung zu beginnen. Mit einer Fertigstellung wäre nicht vor Ende Juni 2023 zu rechnen gewesen, sodass die Badesaison nicht wie gewöhnlich im Mai, sondern erst zum 1. Juli hätte starten können. „Ein eng gestrickter Zeitrahmen“, wie Bürgermeister Steffen Weigel in der Sitzung des Gemeinderats feststellen musste.

Stadtrat Alois Hafner (CDU) zeigte sich erstaunt darüber, weshalb man die Sanierung so weit hinauszögern will. Von ihm kam der Vorschlag, bereits im kommenden Jahr damit zu beginnen, zumal im nächsten Jahr angesichts der Corona-Pandemie auch nicht zu erwarten sei, dass „ungetrübte Freude“ herrschen werde. „Macht es nicht mehr Sinn, mit der Ausschreibung früher zu beginnen?“, sagte er in die Richtung Bürgermeister.