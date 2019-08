Experten unterstützen Köngen bei der Ortskernsanierung

06.08.2019, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Gemeinderat stimmt dem Honorarangebot der Städtebaugesellschaft Steg zu – Bürgerwerkstatt im kommenden Jahr

KÖNGEN. Es ist bereits die vierte Ortskernsanierung, die die Gemeinde Köngen in Angriff nehmen will. Dieses Mal ist das Gebiet umrissen, das sich zwischen dem Ortseingang aus Richtung Denkendorf mit der Lindenturnhalle, dem Stöfflerplatz und der Unteren Neuen Straße erstreckt. Was die Fußgängerzone mit abdeckt (wir berichteten). Alleine kann die Gemeinde dieses umfangreiche Vorhaben nicht stemmen. Deswegen holt sie sich Hilfe bei der STEG Stadtentwicklungsgesellschaft, die ihren Sitz in Stuttgart hat.

Und dafür bedarf es selbstverständlich eines Vertrags, um die Arbeiten, die die STEG zu leisten hat, zu umreißen. Die Leistungen umfassen beispielsweise die Beratung der Gemeinde in städtebaulicher, aber auch in konzeptioneller Hinsicht. Aber auch die finanzielle Abwicklung auf der Grundlage einer übersichtlichen Sanierungsbuchhaltung gehört dazu. Dabei soll ein von der STEG entwickeltes Fördermittel-Management zum Einsatz kommen. Auch die Einbeziehung und Beratung von Grundstücks- und Gebäudeeigentümern sowie Mietern bezüglich einer Sanierung ihrer Gebäude fällt ins Leistungsspektrum. Und die Kosten für die Dienstleistung der STEG zu definieren.

Die STEG stellt der Gemeinde Köngen Arun Gandbhir, zuständig für die Stadterneuerung, Sebastian Brandsch, Experte für städtebauliche Planung und Martina Marquart, die sich um Fördermittel kümmert, zur Seite.