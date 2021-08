Schwerpunkte

Exkursion: „Lautlose Jäger der Nacht“

23.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

REICHENBACH. Im Dunklen super sehen, sehr gut hören und lautlos fliegen. Eulen sind die perfekten Nachtjäger. Was können sie noch alles? Und welche Arten gibt es bei uns? Am Samstag, 4. September, bietet das Umweltzentrum Neckar-Fils einen Ausflug zu den nachtaktiven Vögeln an. Ab 19 Uhr startet die Exkursion, die etwa eineinhalb Stunden dauert, am Freibad in Reichenbach/Fils. Die Biologin Sinja Werner weiß, wo Waldkauz & Co. leben und gibt den Teilnehmern Einblicke in das Leben der Nachtvögel. Mit etwas Glück hören und sehen die Teilnehmer die eine oder andere Eule über die Wiesen jagen. Eine Anmeldung und weitere Infos unter Telefon (0 71 53) 6 08 69 65 oder www.umweltzentrum-neckar-fils.de sind erforderlich. Die Teilnahme ist frei, Spenden sind erwünscht. pm