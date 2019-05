Europa liegt direkt vor der Haustüre

17.05.2019, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Europawahl 2019: Europakandidatin Anna Deparnay-Grunenberg (Grüne) auf Wahlkampftour

In etwas mehr als einer Woche werden die Bürger in der EU an die Wahlurnen gerufen. In vielfacher Hinsicht ist die Wahl diesmal richtungsweisend. Ein Grund mehr für die Bürger zur Wahl zu gehen. Das hofft die Europakandidatin Claudia Deparnay-Grunenberg ganz besonders, da sie als Gemeinderätin genau weiß, wie viel Einfluss mittlerweile Europa auf die Kommunen und ihre Bürger hat.