Schwerpunkte

Etappe Rössleweg rund um Stuttgart

26.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN. Der Schwäbische Albverein der Ortsgruppe Wendlingen lädt am Sonntag, 31. Oktober, zur vierten und letzten Etappe des Rösslewegs ein. Die Etappe startet in Untertürkheim und führt zur Geroksruhe, dort beginnt der insgesamt 54 Kilometer lange Rundwanderweg um Stuttgart herum. Die letzte Etappe ist etwa zwölf Kilometer lang. Auf gut befestigten Wegen wandern die Teilnehmer durch nicht erahnte Landschaften rund um Stuttgart, aussichtsreiche Punkte ermöglichen einen Blick auf die Landeshauptstadt.

Eine Einkehr ist eventuell möglich, es wird darum gebeten, trotzdem Verpflegung mitzunehmen. Gäste sind willkommen. Treffpunkt ist am Sonntag auf Gleis 1 am Bahnhof Wendlingen, Abfahrt 9.20 Uhr. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich entweder per E-Mail an birgitthumm@gmx.de oder unter Telefon (01 63) 2 14 02 61.