Schwerpunkte

Esslinger Rathauschef will Impfzentrum und Impfbus erhalten

21.09.2021 05:30, Von Thomas Schorradt — E-Mail verschicken

In einem Offenen Brief an den baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha stemmt sich der Esslinger Rathauschef gegen die Schließung der Einrichtung in der Zeppelinstraße. Er will die Einrichtung auch über den 30. September hinaus betreiben.

Eine Schließung des Esslinger Impfzentrums würde auch das Aus für den Impfbus bedeuten. Beides will der Esslinger Oberbürgermeister nicht hinnehmen. Foto: pm

ESSLINGEN. Der Esslinger Oberbürgermeister Jürgen Zieger will sich nicht damit abfinden, dass das Impfzentrum in der Zeppelinstraße zum 30. September geschlossen wird – und damit auch das Ende der erfolgreichen Impfbuskampagne besiegelt wäre. In einem offenen Brief an den zuständigen baden-württembergischen Minister für Soziales und Integration, Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen), äußert der Rathauschef den „dringenden Wunsch“, jener möge sich doch für eine Verlängerung der Kreisimpfzentren und dem damit einhergehenden niederschwelligen mobilen Impfangebot des Impfbusses stark machen.