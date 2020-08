Schwerpunkte

Essbare Wildpflanzen vor der Haustüre

20.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

(pm) Am Samstag, 5. September, von 9.30 bis 13 Uhr, veranstaltet das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb in Zusammenarbeit mit Isabelle Paak, zertifizierte Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen (HfWU), ein Seminar über heimische essbare Wildpflanzen im Jahreslauf. Neben Praxistipps zur Zubereitung erfahren Teilnehmer Wissenswertes über die Inhaltsstoffe der Pflanzen. Abschließend wird sich die Gruppe kleine „Leckereien“ aus „Wildem“ schmecken lassen. Es wird eine Teilnehmergebühr inklusive Materialkosten erhoben. Coronabedingt können sich Änderungen ergeben, darüber werden die Teilnehmer kurzfristig informiert. Mund-Nasen-Bedeckungen sind mitzubringen. Information und Anmeldung bis 1. September im Naturschutzzentrum unter der Telefonnummer (0 70 26) 95 01 20 oder per Mail info@naturschutzzentrum-schopfloch.de.