„Es ist vollbracht“

16.07.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Am Freitag wurde das Johannesforum, das neue Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Wendlingen und das Unterstützungszentrum der Bruderhausdiakonie eingeweiht.

Weil es heutzutage nur noch Chips statt Schlüssel für Schließanlagen großer Gebäude gibt, entfiel die sonst übliche Schüsselübergabe anlässlich der Einweihung. Der Architekt Rainer Streule (Mitte) überbrachte stattdessen dem Bauherrn einen Tischkicker, der sogleich für ein freundschaftliches Match in Beschlag genommen wurde: (von links) Pfarrer Peter Brändle, Prälatin Gabriele Arnold, Julianna Toldi, Hausleitung Bruderhausdiakonie Wendlingen, Rainer Streule, Hans-Georg Class, Zweiter Vorsitzender Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen, Diakonin Bärbel Greiler-Unrath und Ute Schwarzkopf-Binder, Leitung Bruderhausdiakonie Region Stuttgart. Foto: Weise

WENDLINGEN. Ungewohnte Klänge waberten gestern Nachmittag über den St.-Leu-la-Forêt-Platz in der Stadtmitte. Jazzarrangements, intoniert am Klavier von Kantor Urs Bicheler und Markus Lange am Saxofon, drangen aus den geöffneten bodentiefen Fenstern des großen Saals im Johannesforum. Noch am Morgen war das noch ganz anders. Da war Baulärm rund um das neu in den letzten knapp zwei Jahren entstandene Gebäude zu hören. Handwerker und Geladene gaben sich quasi die Klinke in die Hand, als die ersten Gäste zur feierlichen Eröffnung im Foyer eintrafen.