„Es gibt US-Präsidenten, die sind älter“

25.02.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Wendlinger Stadtrat Werner Kinkelin ist 45 Jahre Mitglied des Gemeinderatsgremiums

45 Jahre Mitglied in einem Gemeinderat zu sein – das ist eine satte Leistung. Es dürfte in Baden-Württemberg nicht allzu viele Stadträte mit ähnlich langer Amtszeit geben. Werner Kinkelin kann daher durchaus stolz sein. Über die eigene Leistung, aber auch über das, was er im Laufe der Jahre mit dem Gremium gemeinsam erreichte.

Werner Kinkelin: Auch nach 45 Jahren noch nicht ehrenamtsmüde Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. 1975 – ein Jahr, in dem ordentlich was los war. Der Vietnam-Krieg war endlich zu Ende. Der spanische Diktator Francisco Franco starb. Im Vereinigten Königreich stimmte eine Mehrheit für den Verbleib in der EWG, dem Vorläufer der EU. Im internationalen Jahr der Frau traten 90 Prozent der Frauen in Island in einen nationalen Streik und legten damit das Land lahm. In den Kinos lief der weiße Hai, Muhammad Ali gewann den „Thrilla in Manila“ gegen Joe Frazier, in Deutschland stürmt Michael Holm mit „Tränen lügen nicht“ die Musikcharts und man war fortan mit 18 volljährig. Eine bunte Zeit, in der die Menschen grellfarbene Polyesterkleidung trugen, die Koteletten der Männer beachtliche Dimensionen hatten und an vielen Küchenkacheln Pril-Blumen klebten.