Erweiterungsbau verursacht Mehrkosten

22.04.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Ausschuss für Technik und Umwelt diskutiert über Hebeanlage für das Abwasser im neuen Kindergarten Neuburgstraße

Der Kindergarten Neuburgstraße grenzt auf der Seite links an die Jägerstraße und rechts an die Neuburgstraße. Das neue Gebäude (links) des Kindergartens liegt etwas tiefer als das Straßenniveau der Jägerstraße. Daher müsste eine Hebeanlage zur Entwässerung eingeplant werden. Um das zu umgehen könnte das Abwasser auch über die Neuburgstraße (rechts) abgeleitet werden, die tiefer liegt. Dafür müsste aber wiederum ein etwa 15 Meter langer Abwasserkanal gebaut werden. Plan: EH2A Architekten

WENDLINGEN. Bis etwa Mitte Mai soll wie geplant mit dem Erweiterungsbau für den neuen Kindergarten Neuburgstraße begonnen werden. Dafür vergab der Ausschuss für Technik und Umwelt einstimmig am Dienstagabend die Rohbauarbeiten an die Firma Grötz Bauunternehmung GmbH aus Nürtingen. Sie hatte mit 360 641 Euro das günstigste Angebot von drei Unternehmen vorgelegt. Wie prekär die Lage in der Bauwirtschaft momentan ist, zeigt die Ausschreibung: Einen Tag vor Submission lag von 19 aufgeforderten Bauunternehmen noch kein einziges Angebot vor.