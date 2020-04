Erste Vorarbeiten für die Brücke ins neue Wohngebiet

In der heutigen Gemeinderatssitzung steht das neue Wohngebiet „Steinriegel I“ wieder auf der Tagesordnung. Während die Räte noch über den städtebaulichen Vertrag befinden müssen, werden an der Lauter schon erste Vorarbeiten gemacht. Wie Ulrich Biedermann vom Tiefbauamt der Stadt Wendlingen auf Nachfrage mitteilte, sollen Gas- und Stromleitungen im Flussbett der Lauter verlegt werden. Mit sogenannten Bigpacks wird dafür zunächst auf der einen, dann auf der anderen Seite das Wasser umgeleitet, um ungestört arbeiten zu können. „Kanalarbeiten, also die Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen, werden hier nicht gemacht, da hier kein Anschluss an die Ohmstraße erfolgen muss“, erklärt Biedermann. Die eigentlichen Brückenbauarbeiten, beispielsweise der Bau der Widerlager, lassen allerdings noch einige Monate auf sich warten. sg