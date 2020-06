Schwerpunkte

Ersatz: Neuer Interimsparkplatz für S-Bahn-Pendler beim Schwanenweg

09.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Auf dem Grundstück vor dem Gelände der Firma Otto (HOS) in der Schäferhauser Straße in Wendlingen tut sich etwas. Dort ist in den letzten Wochen ein Interimsparkplatz entstanden. Der provisorische Park-and-ride-Platz wurde als Ersatz für zwei andere Parkplätze hergerichtet. Zum einen für den Behrparkplatz in der Bahnhofstraße und zum anderen für den Parkplatz unter der Brücke in der Heinrich-Otto-Straße. Der Behrparkplatz wird künftig von der Volksbank mit einem neuen Verwaltungsgebäude bebaut (wie berichtet) und fällt für die Bahn- und S-Bahn-Pendler vollständig weg. Und der Park-and-ride-Parkplatz unter der Römerbrücke wird benötigt für ein Parkhaus, das die Stadt im Gegenzug für die verloren gegangenen Parkflächen im Begriff ist zu bauen. Dafür müssen übrigens auch ein paar Gebäude im Schwanenweg abgebrochen werden. Die beiden verklinkerten Fabrikhäuser entlang der Bahnschienen bleiben jedoch erhalten. Bahnpendler werden also künftig ausschließlich westlich der Schienen ihr Auto abstellen können. Um Geld zu sparen, wird der bestehende Parkscheinautomat vom Behrparkplatz auf der Interimsparkfläche Ecke Schwanenweg/Heinrich-Otto-Straße weiterhin seine Dienste tun. Der Platz erhält außerdem noch eine Beleuchtung. Inzwischen wurde er auch asphaltiert. Für den Untergrund wurde der Bodenaushub von der inzwischen fertiggestellten Baustelle am neuen Kreisverkehr in der Neckarstraße/Schäferhauser Straße verwendet. Das ersparte längere Wege für den Abtransport. Ursprünglich war die Einfahrt für den Interimsplatz an der Heinrich-Otto-Straße geplant, doch weil dort die Straßenverhältnisse zu beengt sind, wird der Parkplatz jetzt über den Schwanenweg erschlossen. gki/Foto: Kiedaisch