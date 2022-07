Schwerpunkte

Erleichterung bei vielen Eltern in Wendlingen: die Situation in Kindergärten hat sich entspannt

07.07.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Nachdem die Stadtverwaltung angekündigt hatte, nach den Sommerferien das Betreuungsangebot in Wendlinger Kindergärten wegen Erzieherinnenmangels zu reduzieren, stellt sich jetzt die Situation entspannter dar.

Diese beiden Kindergärten, Gartenschule und Hebelstraße II, sind die einzigen Kindergärten, die bis zu 50 Wochenstunden auch im kommenden Kindergartenjahr anbieten. Weitere Modelle mit bis zu 45 Stunden Öffnungszeit haben außerdem die Kindergärten Stadtmitte, Ohmstraße und Am Berg im Portfolio. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Dann ging plötzlich alles ganz schnell. Denn in einem so frühen Stadium hatte niemand konkrete Ergebnisse und Antworten auf die vielen offenen Fragen der besorgten Elternschaft erwartet, am wenigsten die Eltern selbst. Umso mehr war der Elternbrief, der am Dienstag per E-Mail die Runde machte, eine Erleichterung für viele Eltern, deren Kinder in Kindertagesstätten in Wendlingen betreut werden. Unterzeichnet war der Brief von der Stadtverwaltung, der katholischen Kirchengemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde. Verkürzt war darin zusammengefasst: die Stadt und die kirchlichen Träger können wieder zu den gewohnten Betreuungsmodellen zurückkehren. Das bedeutet, dass schon zum kommenden Kindergartenjahr 2022/2023 wieder verlängerte Öffnungszeiten angeboten werden können. Indes, einen Schönheitsfehler hat die Sache: Dies gilt nur für Eltern mit bestehenden Verträgen. Wessen Kind neu in den Kindergarten kommt, dem wird dieses Angebot nicht mehr unterbreitet werden können, denn der Erzieherinnennotstand ist noch lange nicht ausgestanden.