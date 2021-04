Schwerpunkte

Erlebnisspaziergang für Familien an Ostern

01.04.2021 05:30

OBERBOIHINGEN (ejwo). Das Evangelische Jugendwerk Oberboihingen lädt ab 3. April zu einem Oster-Erlebnisspaziergang unter dem Motto „Wie das Ei zum Osterei wurde“ ein. Wie hat man sich einen Erlebnisspaziergang vorzustellen? Man nehme seine Familie oder Freunde und etwa eine Stunde Zeit und los geht es. Der Start ist am Tachenhäuser Hof in Oberboihingen. Dort erfährt man auf einem Plakat, wie die Strecke verläuft und schon kann man sich auf den etwa zweieinhalb Kilometer langen Weg machen und an sechs spannenden Stationen mit einer Geschichte und Aktionen herausfinden, „wie das Ei zum Osterei wurde“. Was genau das alles ist, wird natürlich noch nicht verraten – aber ab kommenden Samstag bis zum 18. April kann es ausprobiert werden. Alle Infos und der Wegverlauf sind auch auf der Homepage des Evangelischen Jugendwerks www.ejwo.de zu finden.