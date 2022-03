Schwerpunkte

Enttäuschung im Katholischen Dekanat Esslingen-Nürtingen über Äußerungen von Bischof Fürst

03.03.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Pastorale Mitarbeiter, Priester, Diakone und Leiter von Einrichtungen im Katholischen Dekanat Esslingen-Nürtingen sind enttäuscht über Aussagen von Bischof Gebhard Fürst, die er in einem Interview zum Synodalen Weg geäußert hat.

Im Salemer Pfleghof in Esslingen: von links Diakon Rainer Wagner aus Kirchheim, Martina Jäger, Gemeindereferentin Neckar-Aich, Simone Jäger, Dekanatsreferentin, Pfarrer Bernhard Ascher aus Plochingen, Dekan Paul Magino, Emanuel Gebauer, Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung. Foto: Kiedaisch

Deshalb haben sie ihm einen Brief geschrieben, in dem sie ihre Frustration und Trauer darüber zum Ausdruck bringen. Dieser Brief wurde gestern der Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz im Salemer Pfleghof in Esslingen, wo das Dekanatsbüro untergebracht ist, vorgestellt.