Entsorgung von Klärschlamm ohne Alternative

01.10.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Benutzungsgebühr fürs Backhäuschen Bodelshofen erhöht – Gemeinderat stimmt über Zweckverband Klärschlammverwertung ab

Das Backhaus in Bodelshofen ist seit 30 Jahren wieder in Betrieb. Die Benutzung des Backofens wird jährlich durchschnittlich von 20 Gruppen und Familien genutzt. Seit 20 Jahren ist die Höhe der Benutzungsgebühr gleich geblieben. In der letzten Sitzung wurde sie nun vom Gemeinderat moderat erhöht, außerdem hatte das Gremium über ein Zukunftsprojekt ganz anderer Art zu bestimmen.

Auf die Initiative des Bürgervereins Wendlingen geht die Wiedererrichtung des Bodelshofener Backhäuschens im Jahr 1990 zurück. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. In Wendlingen sind aktuell zwei Backhäuser in Betrieb. Neben dem Backhaus im Garten des Stadtmuseums im Stadtteil Unterboihingen gibt es in Bodelshofen ein weiteres. Das wird wie in Unterboihingen von Ehrenamtlichen betreut. Gebacken wird ausschließlich freitags und samstags. Wer das Backhaus zum Brot- und Kuchenbacken mieten möchte, der bringt selbst das Heizmaterial mit und zahlt darüber hinaus eine einmalige Benutzungsgebühr in Höhe von drei Euro. Seit Jahrzehnten hat es keine Gebührenerhöhung gegeben. Auf Anstoß von Heidi Bauer, die fast 30 Jahre lang das Backhaus ehrenamtlich betreut und in diesem Jahr die Betreuung in jüngere Hände gelegt hat (Claudia Geiger und Sabine Knapp sind seit März die neuen Ansprechpartnerinnen für das Backen in Bodelshofen), soll das Entgelt auf fünf Euro erhöht werden. Dr. Juliane Freifrau von Massenbach (CDU) erschien dieser Betrag zu niedrig. Sie regte an, „ruhig höher“ zu gehen und nannte zehn Euro. Die Backordnung war letztmals 2001 geändert worden.