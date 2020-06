Schwerpunkte

Entscheidungen in Zeiten von Corona

24.06.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Talkrunde der evangelischen Kirchengemeinde machte den Auftakt der Wendlinger Kulturtage

Nach den Monaten des Lockdowns sind öffentliche Veranstaltungen noch etwas ungewohnt. Für viele auch kein Grund, zum Alltäglichen zurückzukehren. So war es nicht weiter überraschend, dass zu einer der ersten Veranstaltungen am Montag nicht gleich alle Karten vergriffen waren. Eingeladen hatte die evangelische Kirchengemeinde zur Talkrunde in der Reihe der Wendlinger Kulturtage.

Unser Foto zeigt die Talkrunde: von rechts Bürgermeister Weigel, Prälatin Gabriele Arnold, Pfarrer Peter Brändle, Heller-Geschäftsführer Klaus Winkler und Gemeindetagspräsident Roger Kehle. gki

WENDLINGEN. Der Große Saal des Treffpunkts Stadtmitte fasst bei normaler Bestuhlung etwa 500 Personen. Davon war man am Montagabend weit entfernt. Dem Virus waren die Lücken zwischen der Bestuhlung geschuldet, sodass für die etwa 65 Zuschauer, die sich für diese erste Veranstaltung zu den Kulturtagen angemeldet hatten, ausreichend Platz blieb. Nach der Personalienerfassung am Saaleingang und nach der Handdesinfektion konnten die Zuschauer auf dem ihnen zugewiesenen Platz sich auch ihres Mund-und-Nasen-Schutzes entledigen. Damit hatte man zunächst einmal das coronabedingte Schutzprozedere hinter sich gebracht und dem Lauschen der eigentlichen Talkrunde stand nichts mehr im Weg. Sogar auf eine Erfrischung musste während der Veranstaltung nicht verzichtet werden.