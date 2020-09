Schwerpunkte

Entleihungen stiegen 2019 weiter an

23.09.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Stadtbücherei Wendlingen verzeichnet auch einen Anstieg bei den aktiven Lesern – Viel Neues in der Bücherei

Wie wichtig öffentliche Büchereien sind, das demonstriert einmal mehr das Nutzerverhalten in Zeiten der Corona-Pandemie. Mehr Entleihungen in diesem Jahr, aber schon in 2019 hat sich die Zahl der aktiven Leser in der Stadtbücherei weiter erhöht, das zeigen die Zahlen für Wendlingen. Über 85 Prozent der Ausleihen geht dabei immer noch direkt in der Bücherei über die Theke.

Die Stadtbücherei ist auch ein beliebter Treffpunkt für Begegnungen und Spiele. Foto: Archiv

WENDLINGEN. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass im vergangenen Jahr knapp 15 Prozent (wie in 2018) über die Online-Ausleihe getätigt wurden. Präsenzbibliotheken, also die Bücherei vor Ort wie die in Wendlingen, wird nach wie vor für die Ausleihe gerne aufgesucht. Hörbücher, eMagazine und ePapers wurden übrigens mehr als im Jahr davor ausgeliehen, weniger nachgefragt waren dagegen eBooks, eMusic und die 1500 eLearningkurse.