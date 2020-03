Enten schwimmen um Wette

13.03.2020 05:30

Losverkaufstart in Wendlingen am Samstag, 14. März

Noch ruhen sich die Rennenten vor ihrem Einsatz am 25. April aus. Denn da findet wieder das Entenrennen in Wendlingen statt. Am Samstag, 14. März, beginnt der Vorverkauf für die Startnummern.

WENDLINGEN (gki). Alle zwei Jahre lädt der Förderverein der Gartenschule zu diesem Wettschwimmen der besonderen Art auf der Lauter ein. Die Rennpferde sind bei diesem Event Enten. Die Gummi-Entchen, vielmehr die entsprechenden Startnummern dafür, werden ab morgen bei folgenden Vorverkaufsstellen verkauft: Schreibwaren Spohn, Marlene Mode, Feinkost MO, Buchladen im Langhaus. Der Marktverkauf für die Lose findet am Samstag, 28. März, vormittags statt.

Zu gewinnen gibt es jede Menge schöner Preise, die von örtlichen Firmen und weiteren Sponsoren gespendet werden: beispielsweise Dauerkarten für das Zeltspektakel, Wertgutschein für den Europapark Rust, Gutscheine für Gastronomie und Einzelhandel in und um Wendlingen.