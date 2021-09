Schwerpunkte

Englisch lernen

06.09.2021

WENDLINGEN. Susanne Schwab bietet Englisch Kurse im MiT an. In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei. Kurs 1: Für Teilnehmer mit guten Kenntnissen. Sie sprechen, lesen, üben Grammatik und arbeiten mit einem Buch. Kursbeginn: Mittwoch, 15. September, 15.30 bis 17 Uhr; 13 Einheiten. Kurs 3: Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, deren Kenntnisstand noch verbessert werden soll. Sie arbeiten mit einem Buch, sprechen, lesen leichte Lektüre und üben Grammatik. Kursbeginn: Donnerstag, 16. September, 16.30 bis 18 Uhr, 13 Einheiten. Beide Kurse finden in Raum 02/7, im 2. OG im Treffpunkt Stadtmitte, Am Marktplatz 4, in Wendlingen statt. Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in entspannter Atmosphäre ihre Englisch-Kenntnisse verbessern wollen, sind willkommen. Anmeldung bei Susanne Schwab, Telefon (0 70 24) 75 89. pm