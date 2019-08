Endspurt beim Ferienprogramm

WENDLINGEN (pm). Noch wenige freie Plätze gibt es im Wendlinger Sommerferienprogramm. Beispielsweise kann man am Dienstag, 3. September, von 14 bis 15.30 Uhr lernen, mit Fächern zu tanzen – einmal eine andere Art sich zu bewegen. Bei „Natur Erleben“ wandern die Kinder am Mittwoch, 4. September, vom 10 bis 15 Uhr mit einer Kulturlandschaftsführerin durch die Wendlinger Streuobstwiesen. Am Donnerstag, 5. September, erarbeiten die Kinder in einem zweitägigen Tanz-Workshop eine tolle Choreo zu einem aktuellen Lied aus den Charts. Beim Graffiti-Workshop, ebenfalls am Donnerstag, 5. September, und am Freitag, 6. September, sind noch wenige Plätze frei. Zum Ende der Ferien findet am Samstag, 7. September, wieder von 8 bis 12 Uhr vor dem Treffpunkt Stadtmitte ein Kinderflohmarkt statt.

Anmeldung oder weitere Infos im Rathaus, Zimmer 1.14 oder unter Telefon (0 70 24) 9 43-2 92.