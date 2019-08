Endspurt an der Ludwig-Uhland-Schule

30.08.2019, Von Gaby Kiedaisch

Handwerker führen in den Ferien wichtige Arbeiten an Schulen, Kindergärten und der Sporthalle Am Berg durch

Sommerferien ist nicht nur Urlaubszeit. Viele Kommunen nutzen diese unterrichtsfreien Wochen, um in Schulen, Kindergärten und anderen öffentlichen Einrichtungen notwendige Renovierungs- und Sanierungsarbeiten durchzuführen. In Wendlingen sind die Handwerker an verschiedenen Stellen zugange.