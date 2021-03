Schwerpunkte

Endlich wieder offen!

02.03.2021, Von Sylvia Gierlichs, Gaby Kiedaisch und Anneliese Lieb

Nach dem zehnwöchigen Lockdown haben seit gestern Floristen, Gartencenter und Friseure wieder geöffnet

Friseure geöffnet, Blumengeschäfte und Gartencenter ebenso – wie verlief der erste Tag? Wie groß war der Andrang? Wie groß war die Sehnsucht der Menschen, sich vor Ort einen hübschen Blumenstrauß zusammenstellen zu lassen? Wie groß die Erleichterung, die Frisur von einem Profi stylen zu lassen? Wir fragten in Wendlingen, Köngen, Oberboihingen und Nürtingen nach.

Endlich Frühling – das signalisieren die Primelchen und Narzissen, die Ulrike Schweizer vor ihrem Geschäft stehen hat.

Die Sonne strahlte am Montag vom Himmel, der Frühling war fast mit Händen greifbar. Wer sehnt sich da nicht nach ein paar frischen Blumen, nach etwas Farbe im Alltag? Für Iris Schmauk war der Montag, der Tag an dem sie ihr Blumengeschäft in der Köngener Fußgängerzone wieder öffnen durfte, nach eigenem Bekunden ganz normal. Sehr arbeitsam sei das Wochenende gewesen. „Unser Laden war ja leer“, sagt Iris Schmauk. Also musste dekoriert werden, um den Kunden ein ansprechendes Ambiente zu bieten. Der Arbeitstag fing am Montag denn auch sehr zeitig an. Mit der Fahrt zum Großmarkt.