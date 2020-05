Endlich: Ab heute darf wieder gespielt werden

Seit rund sechs Wochen sind Spielplätze für Kinder tabu. Als zu groß wurde die Ansteckungsgefahr angesehen, wenn sich Klein und Groß an der Schaukel, Wippe oder im Sandkasten nahe kommen. Doch die spielfreie Zeit hat ein Ende. Eigentlich hat die Landesregierung in der siebten Corona-Verordnung die Öffnung schon für den gestrigen Mittwoch erlaubt. Doch es gibt Auflagen. So müssen Kinder, die nicht im selben Haushalt leben, den obligatorischen Abstand von eineinhalb Metern einhalten. Abstand halten – für Kinder ist das natürlich unendlich schwer. Damit es dennoch funktioniert, dürfen Kinder nur in Begleitung Erwachsener auf den Spielplatz. Als Faustregel hat die Landesregierung festgelegt: Jedem Kind stehen zehn Quadratmeter Platz zur Verfügung. Das hört sich kompliziert an. Doch keine Angst: Eltern müssen jetzt nicht etwa Zollstock und Taschenrechner für den Spielplatzbesuch einpacken, um zu ermitteln, ob für das eigene Kind noch Platz genug vorhanden ist. Diese Aufgabe erledigt die Stadtverwaltung und stattet die 18 recht unterschiedlich großen Spielplätze in Wendlingen mit entsprechenden Hinweisen aus. Für Eltern gilt also: Hinweistafeln lesen, Kinder durchzählen, dann steht dem Schaukeln nichts mehr im Wege. Es sei denn, alle Eltern stürmen mit ihren Kindern gleichzeitig auf die Wendlinger Spielplätze. Dann könnte es eng werden. Kathrin Flohr, Leiterin der Abteilung Kultur, Sport und Bürgerschaftliches Engagement der Stadt, weist zudem darauf hin, dass diese Lockerung nicht für Sportplätze oder den Skaterplatz gilt. Auch die sechs Bolzplätze sind vorerst noch tabu. sg/Foto: Just