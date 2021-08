Schwerpunkte

Eltern laufen Sturm gegen verkürzte Öffnungszeiten in Wendlinger Kitas

23.08.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Eltern laufen Sturm gegen verkürzte Öffnungszeiten in zwei Kindergartengruppen in der Kita Stadtmitte. Sie fühlen sich vom Kindergartenträger nicht hinreichend informiert.

Im Kindergarten „Kunterbunt“ in der Stadtmitte kann in zwei Gruppen nur eine reduzierte Betreuung angeboten werden: Die ganztägige Kiga-Gruppe wurde von 45 auf 40 Stunden reduziert. In einer Regelgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten können die Kinder statt 35 nur an 30 Wochenstunden betreut werden. Foto: Just

WENDLINGEN. Es zieht sich mittlerweile wie ein roter Faden durch die gesamte Republik: Es mangelt überall an Erzieherinnen und Erziehern. Die Konsequenzen daraus sind vielfältig. Vielerorts werden Öffnungszeiten von Kitagruppen verkürzt. Was dies für Eltern bedeutet, die darauf angewiesen sind, ihren Sprössling gut aufgehoben zu wissen, während sie ihren beruflichen Verpflichtungen nachgehen – das kann sich jeder vorstellen. Eltern von Kindern in zwei betroffenen Gruppen im Kindergarten Stadtmitte („Kunterbunt“) hatten nach eigenen Angaben nur drei Arbeitstage Zeit, sich auf diese neue Situation einzustellen. Doch das ist nicht alles, was sie erzürnt.