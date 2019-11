Eltern kämpfen um „ihren“ Kindi

05.11.2019, Von Sylvia Gierlichs

In Oberboihingen sollen die meisten Kinder künftig im neuen Kinderhaus betreut werden – Nicht alle Eltern sind begeistert

Das neue Kinderhaus Im Warnenberg in Oberboihingen soll möglichst schon mit Beginn des nächsten Kindergartenjahres eröffnet werden. Doch nicht alle Eltern sind begeistert davon, ihre Kinder demnächst in den Kirchrain schicken zu müssen. Nun hat sich eine Elterninitiative gebildet, die um den Erhalt des Kindis in der Alten Schule kämpft.