Eiserne Hochzeit: Seit 65 Jahren sind die Macks aus Wendlingen verheiratet

06.02.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Helga und Manfred Mack aus Wendlingen feierten ihre Eiserne Hochzeit – Viele schöne Erinnerungen an ferne Länder

Helga und Manfred Mack halten seit 65 Jahren zueinander. Foto: Gosson

WENDLINGEN. Gemeinsam mit Freunden und der Familie, den drei Kindern, Enkeln und Urenkeln, feierten die Wendlinger Eheleute Helga und Manfred Mack gestern in der „Linde“ in Reudern das seltene Fest der Eisernen Hochzeit. Vor 65 Jahren, am 5. Februar 1955, sagten die beiden „Ja“ zueinander.

Beide Eheleute sind Jahrgang 1933, „Sie ist 33 Tage älter als ich“, erzählt der Jubilar. Kennengelernt hatten sich Helga Kern und Manfred Mack Anfang der 50er Jahre im Freundeskreis in Reutlingen. Schon damals teilten sie zwei Hobbys, die sie durch ihr Leben begleiten sollten: Motorsport und Reisen. Manfred Mack nahm seine Freundin zu Ausflügen auf dem Motorrad mit, dann zelteten die beiden.