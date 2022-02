Schwerpunkte

Einschränkungen für Anwohner durch Sanierung der Neuffenstraße in Oberboihingen

25.02.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Mitte März beginnen die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet, das im Anschluss an die Zollern- und Neuffenstraße entstehen soll. Die Bürgerinformationsveranstaltung hatte so gut wie nur ein Thema: die Enge der Zufahrtsstraßen.

Die Bäume sind gerodet, der Oberboden wird gerade abgetragen: Untrügliche Zeichen dafür, dass die Erschließungsarbeiten fürs neue Baugebiet bald beginnen. Foto: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Straff organisiert war der informelle Teil der Bürgerinformationsveranstaltung am Mittwoch in der Oberboihinger Gemeindehalle, zu der rund 50 Bürger gekommen waren: Rebecca Frey von der LBBW Kommunalentwicklung gab einen Überblick über die Aufgaben, die ihr Unternehmen bisher übernommen hatte. Die strategische Beratung, kaufmännische Betreuung, die Begleitung des städtebaulichen Konzepts, das die Firma Baldauf erstellt hatte, aber auch die natur- und artenschutzrechtlichen Aspekte des Verfahrens wurden von der LBBW begleitet. Zuständig sein wird das Unternehmen auch für die Bodenordnung, also die Aufteilung der Gesamtfläche in öffentliche Flächen und vermarktbare Grundstücke. „Bis Ende des Jahres ist die Erschließung abgeschlossen. Anfang 2023 können die Hochbauarbeiten beginnen“, sagte Frey.