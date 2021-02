Schwerpunkte

Einkaufszentrum KÖ8 in Köngen hat neuen Eigentümer

04.02.2021 16:02, — E-Mail verschicken

Foto: Just

Seit dem 1. Februar hat das KÖ8 in Köngen einen neuen Eigentümer. Übernommen hat das Einkaufszentrum mit angegliedertem Fachmarktzentrum „die Kultmeile“ die SWT Verwaltungsgesellschaft aus Rain am Lech. Nicht von dem Verkauf betroffen ist die Textilhandelskette AWG mit 245 Filialen in Deutschland. Mehr dazu lesen Sie demnächst hier auf der Webseite und in unserer morgigen Ausgabe. gki