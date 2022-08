Schwerpunkte

Einige Veränderungen beim Abenteuerspielplatz in Köngen

11.08.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Beim Abenteuerspielplatz (ASP) in Köngen haben 235 Kinder Spaß, können kreativ sein und sich ausprobieren. Das Thema war diesmal „Märchenwald“. Statt Altersgruppen gibt es jetzt Bereichsgruppen.

Zur Musik wurde die einstudierte Tanzchoreografie während der Elternbesuchsstunde vorgeführt.

KÖNGEN. Der Abenteuerspielplatz (ASP) in Köngen hat längst Kultstatus. Fast jedes Kind in der Römergemeinde hat daran schon mal teilgenommen. Für die meisten ist es ein unvergessliches Abenteuer in der schulfreien Zeit mit jeder Menge Kreativität, Spaß und Freiraum. Um es mit den Worten eines Ferienkindes auf den Punkt zu bringen: „Die zwei besten Wochen im Sommer.“