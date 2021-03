Schwerpunkte

Einige Wendlinger Eltern sorgen sich um die Gesundheit ihrer Kinder

30.03.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Elterninitiative wehrt sich gegen das Tragen von Masken bei Grundschülern – Außerdem zweifeln sie die Freiwilligkeit von Corona-Tests an

Protest vor dem Rathauseingang: Mit Plakaten und Kuscheltieren gehen einige Eltern gegen die Maskenpflicht und Coronatests an Grundschulen vor. Foto: privat

WENDLINGEN. Über die seit einer Woche verordnete Maskenpflicht an Grundschulen sorgen sich Eltern auch aus Wendlingen. Einige von ihnen haben in einer Aktion am Sonntagabend Plakate und Plüschtiere vor dem Eingang zum Wendlinger Rathaus aufgebaut, um auf ihre Verunsicherung aufmerksam zu machen.