Schwerpunkte

Eingespartes Porto als Vereinsspende

18.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Das eingesparte Porto der Netze BW geht dieses Jahr an den Verein Harmonika- und Spielgemeinschaft Oberboihingen. Eingespart wurde das Porto, indem den Kunden des Stromerzeugers der Stand des Stromzählers online durchgegeben wurde. Die Netze BW spendet das eingesparte Porto jeweils einem ortsansässigen Verein. So erhält der Verein 1227 Euro, die Kommunalberater Kim Gerlach dieser Tage überreichen konnte. Gerlach (Netze BW, vorne links) übergibt den Scheck an Karin Steinhauser von der Harmonika- und Spielgemeinschaft. Hinter ihr hat sich Bürgermeister Torsten Hooge bei den Vereinsmitgliedern eingereiht. Foto: pm