Schwerpunkte

Eine Woche voller Abenteuer

16.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Erstmalig fand ein mehrtägiges Ferienangebot des Jugendhauses Boing und der Kommunalen Betreuung Kirchrainschule statt. Die Ferienkinder wünschen sich, dass die „Abenteuerwoche Oberboihingen“ ab nächstem Jahr verlängert wird.

OBERBOIHINGEN. Im Rahmen des Oberboihinger Sommerferienprogramms konnten kürzlich Kinder ab sechs Jahren in diesem Jahr erstmals ein Komplettangebot über mehrere Tage wahrnehmen. Das Jugendhaus Boing und die Kommunale Betreuung an der Kirchrainschule organisierten und führten die „Abenteuerwoche“ gemeinsam in den Betreuungsräumen und auf dem Schulgelände durch.