Schwerpunkte

„Eine Treppe wie in den Himmel“

19.03.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Fortschritte auf der Baustelle des Johannesforums in der Stadtmitte sind unübersehbar – Aber Verteuerungen bereiten Sorgen

Langsam, aber sicher wächst das Johannesforum in die Höhe. Obwohl die Baustelle während des Schnee- und Kälteeinbruchs für einige Zeit stillgestanden hat, ist der Neubau des Johannesforums nicht in Verzug geraten.

WENDLINGEN. Auf der Baustelle in der Stadtmitte sind die Fortschritte unübersehbar: kurz nach der Grundsteinlegung vor Weihnachten ging die Baustelle in den Winterurlaub. Seit etwa Mitte Januar wächst das Gebäude in die Höhe. Zügig ist das Erdgeschoss mit Decke entstanden. In weiten Teilen des zweiten Stockwerks sind die Innen- und Außenwände fertiggestellt. Und das, obwohl die Bauarbeiten eine Woche wegen Schnee und Eis zum Erliegen kamen. „In dieser Zeit weiterzuarbeiten, war einfach zu gefährlich“, sagt Maren Ritter, die Projektleiterin von Drei Architekten aus Stuttgart. „Da haben wir noch Glück gehabt, woanders mussten wir die Baustelle vier Wochen einstellen.“ Für das Betonieren vor Ort sind Plusgrade erforderlich, damit der Beton in der Verschalung ordentlich aushärten kann. Weil das Architekturbüro, das 2015 den Wettbewerb für das Johannesforum gewonnen hatte, schon von vorneherein einen zeitlichen Puffer eingeplant hat, ist das Bauprojekt dadurch auch nicht in Verzug gekommen.