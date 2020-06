Schwerpunkte

Eine Pelletsheizung für die Köngener Zehntscheuer

24.06.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Gemeinderat diskutierte über externes Pelletslager – Gasheizung ist bereits 33 Jahre alt

Die Zehntscheuer braucht eine neue Heizung. Gas? Oder Pellets? Die Gemeinde ließ das prüfen. Und präferiert die Pellets. Dafür wird allerdings ein Lager benötigt, das in der Zehntscheuer nicht eingebaut werden kann. Ein kleiner Anbau muss her. Das gefiel in der Sitzung am Montagabend nicht allen Gemeinderäten.

Die Zehntscheuer erhält eine neue Heizanlage. Foto: Holzwarth

KÖNGEN. Die Gasheizung in der Zehntscheuer hat ihre besten Tage hinter sich. 33 Jahre tat sie ihren Dienst. Nun soll sie ausgewechselt werden. Die Beratungen ergaben: Die beste Lösung wäre eine Pelletsheizung, denn sie wäre CO2-neutral. Doch eine Pelletsheizung benötigt ein Lager, aus dem heraus die Pellets in den Brenner geleitet werden. In der historischen Zehntscheuer ist dafür allerdings kein Platz. Auch ein Erdtank, der in den Hof vergraben werden müsste, war nicht möglich.