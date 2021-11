Schwerpunkte

Eine Musik voller Spannung mit den Künstlern Benedict Kloeckner und Melani Mestre in der Zehntscheuer in Köngen

09.11.2021 05:30, Von Rainer Kellmayer — E-Mail verschicken

„Weltklassik“ mit den internationalen Künstlern Benedict Kloeckner und Melani Mestre begeisterte das Publikum in der Zehntscheuer in Köngen.

Benedict Kloeckner (Violoncello) und der Pianist Melani Mestre (links) begeisterten bei „Weltklassik“ in der Köngener Zehntscheuer. Foto: Kellmayer

KÖNGEN. Normalerweise ist er auf den großen Konzertpodien der Welt zu hören, jetzt begeisterte er das Publikum in der Köngener Zehntscheuer: Beim mit „Weltklassik“ überschriebenen Konzert entführte der Cellist Benedict Kloeckner – zusammen mit Melani Mestre am Klavier – die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem feurigen Kaleidoskop spanischer Musik in den sonnigen Süden.