Schwerpunkte

Eine Lößwand für die Wildbienen in Wendlingen

04.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Bürgerverein baute eine Lößwand für die Steilwandbewohner

WENDLINGEN (pm). Erst im Februar ist das Wildbienenhotel des Bürgervereins aufgestellt worden. Damals war die „Möblierung“ noch nicht ganz vollständig. An einer „Lößwand“ werde noch gearbeitet, teilten die Konstrukteure mit. Diese Lößwand gibt es nun, wie der Bürgerverein in einer Presseerklärung mitteilte.

Doch wozu braucht es eine Lößwand? „In Deutschland leben 585 verschiedene Arten von Wildbienen. Jede dieser Arten hat ihre eigenen ,Vorstellungen‘ von einem optimalen Nistplatz. Eine Art der Wildbienen sind die sogenannten ,Steilwandbewohner‘. Die Steilwandbewohner nisteten früher in natürlichen Flussauen der Wildflüsse. Dort gruben sie ihre Nistplätze in Uferabbrüchen. Diese sind heute sehr selten geworden. Als Ersatzlebensräume werden heute in der Kulturlandschaft auch Hohlwege mit sonnenbeschienenen Steilwänden, Weinberge mit Lößwänden oder aufgelassene Sand- und Lehmgruben besiedelt“, lautet die Erklärung des Bürgervereins.