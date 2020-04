Eine ganz besondere Karwoche

09.04.2020 05:30, Von Manuela Pfann

Der katholische Dekan Paul Magino, Pfarrer von St. Kolumban, spricht über das Ostergeschehen in Zeiten einer Pandemie

Ostern ist das älteste und wichtigste Fest für die christliche Kirche. Niemals zuvor in der Geschichte durften in dieser Heiligen Woche keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden; die Kirchen halten sich an das Versammlungsverbot zur Eindämmung des Corona-Virus. Und doch steht Ostern im Kalender, das Fest fällt nicht aus. Die Kirchen bleiben geöffnet.

Christus, der auf dem Esel gen Jerusalem reitet – ein besseres Motiv kann es für die Karwoche nicht geben. Pfarrer Paul Magino steckt der Figur, die übrigens schon vor 500 Jahren geschaffen worden ist, einen Palmzweig in die Hand. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. .Der Dekan des katholischen Dekanats Esslingen-Nürtingen, Paul Magino, spricht im Interview über eine bevorstehende Heilige Woche, die bei ihm tiefe Betroffenheit auslöst.