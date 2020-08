Schwerpunkte

Eine Bank für die Jubiläumslinde

13.08.2020

Der Geschichts- und Kulturverein Köngen hat dieser Tage dafür gesorgt, dass an der Jubiläumslinde eine Bank aufgestellt wird. Aus Anlass seines 25-jährigen Jubiläums hat der Verein im Oktober 2019 eine Linde an exponierter Stelle, im Gewann „Marktweg“, Richtung Lerchenhöfe, neben der Obstanlage, gepflanzt. Nun bietet eine solide Bank allen Spaziergängern, Radfahrern und sonstigen Besuchern die Möglichkeit, unter der Linde Platz zu nehmen und auszuruhen. Außerdem hat man von dort einen ganz hervorragenden Ausblick auf das Albvorland und den Albtrauf. Die Bank wurde aus Mitteln des Vereins finanziert. Auch die Gemeinde beteiligte sich durch die tatkräftige Hilfe der Mitarbeiter des Bauhofs an der Aufstellung der Bank. pm