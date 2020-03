Eindeutiges Votum für Natalie Pfau-Weller

09.03.2020 05:30, Von Katja Eisenhardt — E-Mail verschicken

32-jährige Kirchheimer Stadträtin will Karl Zimmermann als CDU-Landtagsabgeordneten beerben

Ein eindeutiges Ergebnis und eine strahlende CDU-Kandidatin für die Landtagswahl im März 2021: Mit 88 von 94 gültigen Stimmen wurde die Kirchheimer Stadträtin Natalie Pfau-Weller in der Notzinger Gemeindehalle als Erstkandidatin für den Wahlkreis Kirchheim gewählt. Sie war konkurrenzlos ins Rennen gegangen.

Von links CDU-Landtagsabgeordneter Karl Zimmermann, Natalie Pfau-Weller und Oliver Pum. Foto: Eisenhardt

NOTZINGEN. Mit ihrer Nominierung tritt die 32-Jährige in die Fußstapfen von Karl Zimmermann, der seit 2001 im Landtag sitzt und nach fast 20 Jahren nicht erneut kandidierte. Gemeinsam mit ihrem Zweitkandidaten Oliver Pum aus Köngen, der sich mit 82 von 93 gültigen Stimmen gegen seinen spontanen Herausforderer Thomas Wust aus Plochingen (elf Stimmen) durchsetzte, will Natalie Pfau-Weller in den kommenden Monaten engagiert und motiviert in den Wahlkampf ziehen.