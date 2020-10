Schwerpunkte

Einbahnstraßenverkehr

26.10.2020 05:30

KIRCHHEIM-LINDORF (pm). Ab heute, Montag, 26. Oktober, finden in der Zähringer Straße in Lindorf Punktaufgrabungen der dortigen Kanäle und Schächte statt. Die Arbeiten dauern je nach Witterung voraussichtlich bis Anfang Dezember an. Da die Punkte für die Aufgrabungen in der Zähringer Straße an verschiedenen Orten im Straßenbereich liegen, wird die Straße ab der Kreuzung Reuderner Straße bis zur Kreuzung Eschenweg halbseitig gesperrt. Der Verkehr von der Reuderner Straße kann mittels Einbahnstraßen-Regelung die Zähringer Straße befahren. Der Verkehr aus Richtung der Kernstadt kommend wird ab der Kreuzung Eschenweg über die Strecke Eschenweg-Rappen-Birkenweg umgeleitet. Fußgänger werden aufgrund der teilweisen Gehwegsperrung in der Zähringer Straße auf die gegenüberliegende Gehwegseite oder alternative Fußwege umgeleitet. Die jeweilige Beschilderung ist zu beachten. Aufgrund der Baustelle kann es zu Verzögerungen im Linienverkehr der Buslinien 163 und 164 kommen.