Schwerpunkte

Ein Vorbild nicht nur für Neubürger

01.10.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Zum 80. Geburtstag von Gerd Happe: Dem Ehrenamt in seiner ganzen Fülle verpflichtet.

Gerd Happe Foto: gki

WENDLINGEN. Kein größerer Kulturschock kann es wohl gewesen sein, als es Gerd Happe 1970 vom Ruhrpott ins schwäbische Wendlingen verschlagen hat. Denn er und seine Frau Gertrud haben in nunmehr 51 Jahren den weitaus größeren Teil ihres Lebens in Wendlingen verbracht. Dass ihnen die Stadt mit ihren Menschen in dieser Zeit auch ans Herz gewachsen ist, das kann man durchaus daran erkennen, dass Happe ehrenamtlich wie auch beruflich sich hier von Anfang an bis ins hohe Alter engagiert eingebracht hat. Heute feiert Gerd Happe seinen 80. Geburtstag.